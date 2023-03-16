65-річний Ленс Мартін розповідає, що втратив 40 метрів землі біля свого будинку. Усе через ерозію. Зараз його дім розташований всього за 1 метр до краю скелі.

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Місцеві втрачають житло через ерозію

Чоловік змушений вдруге переміщувати свій будинок, щоб він не впав зі скелі. Лише за минулі вихідні Ленс Мартін втратив чотири метри землі.

Цього тижня він знову відтягне житло ще на 40 метрів за допомогою трактора. Останній раз жителям села загрожував 3,5-метровий приплив. Люди бояться, бо не знають, чого чекати далі.

Наразі три будинки в Гемсбі знесли через загрозу громадській безпеці. Ленс каже: "Серед сусідів панує відчуття відчаю. Я ще усміхаюся. Я ще не зламався. Я продовжую це робити, бо нема кого звинувачувати, потрібно просто прийняти це і рухайся".



Ленс Мартін переміщує дім по кілька разів / Фото SWNS

Згідно з дослідженнями експертів, мине близько 40 років, перш ніж скелі досягнуть до будинку Ленса Мартіна. Але насправді їм залишився лише 1 метр.



Будинок вже на краю скелі / Фото SWNS

Благодійна організація, яка володіє землею, пропонує жителям територію на протилежному боці дороги безкоштовно. Для цього потрібно самостійно перемістити свій будинок.