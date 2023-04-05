Унікальний триповерховий будинок у Міннеаполісі продають за 2,2 мільйона доларів. Площа житла становить майже 310 метрів квадратних.

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"Будинок з кубиків"

Коли архітектор проєктував будинок і уявляв, як він буде природним чином розташовуватися на ділянці, він виявив, що складає кубики один на одного, щоб досягти ефекту штабелювання,

– пояснює агент з лістингу Баррі Берг.

Будинок наче складається з кубиків / Фото Realtor

Будинок зацікавить людей, які люблять музику. Адже тут є вбудований простір для виступів з приголомшливою акустикою.

Кухня та основні житлові приміщення розміщені на другому поверсі. Три спальні та дві ванні кімнати розташовуються на третьому поверсі.

Інтер'єр світлий та доволі мінімалістичний / Фото Realtor

На нижньому рівні окрема квартира та гараж. Квартира буде ідеальною для гостей, персоналу або для ще однієї сім'ї.

"Мені подобається яскравість помешкання. Воно побудоване з дуже якісних матеріалів, тож гарно оформлене. Це вишукано, але не метушливо", – каже Берг.