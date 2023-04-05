Сучасне архітектурне диво: як виглядає будинок, що "склали з кубиків"
Джерело:realtor
Сучасне житло під назвою Stack House вперше з'явилося на ринку. Це будинок нового типу, який під час проєктування уявляли сукупністю кількох кубів.
Унікальний триповерховий будинок у Міннеаполісі продають за 2,2 мільйона доларів. Площа житла становить майже 310 метрів квадратних.
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"Будинок з кубиків"
Коли архітектор проєктував будинок і уявляв, як він буде природним чином розташовуватися на ділянці, він виявив, що складає кубики один на одного, щоб досягти ефекту штабелювання,
– пояснює агент з лістингу Баррі Берг.
Будинок зацікавить людей, які люблять музику. Адже тут є вбудований простір для виступів з приголомшливою акустикою.
Кухня та основні житлові приміщення розміщені на другому поверсі. Три спальні та дві ванні кімнати розташовуються на третьому поверсі.
Інтер'єр світлий та доволі мінімалістичний / Фото Realtor
На нижньому рівні окрема квартира та гараж. Квартира буде ідеальною для гостей, персоналу або для ще однієї сім'ї.
"Мені подобається яскравість помешкання. Воно побудоване з дуже якісних матеріалів, тож гарно оформлене. Це вишукано, але не метушливо", – каже Берг.