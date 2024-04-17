Є такі стилі дизайну, що просто непідвладні часу, скільки тенденцій не створювалося б. До них належить і ретро. Зараз модно оформляти будинок у нейтральних тонах, щоб він виглядав чистим і спокійним. І хоча ретро зазвичай "кричить" кольорами, саме цей інтер'єр є прикладом його спокійного й теплого варіанту.

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Чудовий ретроінтер'єр, якому вже 50 років

Усі потенційні покупці кажуть, що не стали б змінювати унікальний інтер'єр цієї "капсули часу". Особливо їх вражає кухня 1960-х років: дерев'яні стіни, ретролавки, прилади середини століття і химерна помаранчева плитка.

У будинку все ж є традиційна для ретростилю яскрава кімната – це ванна у "гучних" зелених тонах. А вітальня має такий самий спокійний інтер'єр, як і кухня.

Інтер'єр ретрокухні / Фото Triangle News

В описі агентів із нерухомості зазначено, що житло розташоване недалеко від усіх місцевих визначних пам'яток.

"З кухні-їдальні можна потрапити в прибудовану оранжерею і вітальню, що веде в передпокій. На другому поверсі розташовані дві просторі спальні, головна спальня з вбудованою шафою і ванна кімната", – пишуть в оголошенні.

Вітальня теж у стилі ретро / Фото Triangle News

Багато людей, які оглядали будинок, були справді вражені старомодним дизайном: "Інтер'єр наразі є практично музейним експонатом", "Хтось дуже любив цей будинок, він бездоганний", "Такий ретро, що він знову в моді".

Відомо, що у 2023 році будинок продавали за 140 тисяч фунтів стерлінгів.