Навколо лише природа: зазирніть у цей чудовий будинок зі скляним куполом серед лісу

Розкішний дерев'яний будинок у Нью-Каслі, штат Нью-Йорк, готовий зачарувати нового власника критим басейном зі скляним куполом. Він розташований в усамітненому місці серед лісистої місцевості, тож кращого годі й шукати.

Будинок на природі побудували ще в 1969 році, але він досі в гарному стані. Зараз цю прекрасну власність із сімома спальнями продають за 1,9 мільйона доларів.

Зверніть увагу Захисні споруди в новобудовах: чи вплинуть укриття на вартість квартир і терміни здачі об'єкта

Найкраще місце для відпочинку

Теперішні власники, які продають будинок, були його єдиними господарями. Це житло стало чудовим місцем зустрічі всіх їхніх друзів, адже там є де відпочити й за потреби залишитися на ночівлю.

Планування будинку площею 633 квадратних метрів цікаво продумане. Спальні розташовані на першому та другому рівнях, а басейн займає центральну частину середнього рівня.

Інтер'єр лісового будинку / Фото Realtor

Власне, якраз у кімнаті для відпочинку є та сама скляна купольна стеля. Це місце для справжнього розслаблення, адже що може бути краще, ніж купатися в басейні і дивитися на високі дерева й чисте небо?



Басейн із купольним прозорим дахом – особливість цього помешкання / Фото Realtor

Будинок розташований на досить великій ділянці площею 0,8 гектара, яка теж входить у вартість. Хоча власність розміщена у приватному місці, де тихо й немає сусідів, до міста їхати недалеко. До центру Мангеттена дорога займе приблизно 40 хвилин.

Варто зазначити, що хоч будинок зберігся досить гарно, він все одно потребує оновлення. Зокрема, найперше треба зробити ремонт в кухні та в одній з кімнат на другому поверсі.