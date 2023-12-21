Дом на природе был построен еще в 1969 году, но он до сих пор в хорошем состоянии. Сейчас эту прекрасную собственность с семью спальнями продают за 1,9 миллиона долларов.

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Лучшее место для отдыха

Нынешние владельцы, продающие дом, были его единственными хозяевами. Это жилье стало прекрасным местом встречи всех их друзей, ведь там есть где отдохнуть и при необходимости остаться на ночлег.

Планировка дома площадью 633 квадратных метров интересно продумана. Спальни находятся на первом и втором уровнях, а бассейн занимает центральную часть среднего уровня.

Интерьер лесного дома / Фото Realtor

Собственно, как раз в комнате для отдыха есть тот же стеклянный купольный потолок. Это место для подлинного расслабления, ведь что может быть лучше, чем купаться в бассейне и смотреть на высокие деревья и чистое небо?



Бассейн с купольной прозрачной крышей – особенность этого дома / Фото Realtor

Дом расположен на достаточно большом участке площадью 0,8 гектара, который тоже входит в стоимость. Хотя собственность находится в частном месте, где тихо и нет соседей, в город ехать недалеко. До центра Мангеттена дорога займет около 40 минут.

Стоит отметить, что хотя дом сохранился довольно хорошо, он все равно нуждается в обновлении. В частности, в первую очередь нужно сделать ремонт в кухне и в одной из комнат на втором этаже.