Дизайнерський особняк площею 908 квадратних метрів зовсім не схожий на інші. У ньому ви знайдете шматочок Італії.

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Італійська вуличка

У будинку є спеціальний коридор, спроєктований так, що виглядає, як вулиця в дивовижному італійському селі.

Балкони на другому поверсі, фонтан, викладений старовинною цеглою, вітрини з вином, сиром і шоколадом – це все дуже реалістично.

Італійська вуличка в будинку / Фото Realtor

Власники цього житла не італійці, але їх надихнув візит до цієї прекрасної країни. Тож вони скористалися пропозицією дизайнера – створити химерне доповнення. Магазини названі на честь дітей власників, а адреси відповідають датам їхнього народження.

Шість спалень, театр та винна кімната

Усередині є 6 спалень на 9 ванних кімнат. Основний люкс на другому поверсі оснащений каміном, вітальнею, тренажерним залом і великим приватним балконом.

У будинку є дві особливо чарівні дитячі кімнати з окремими ванними кімнатами. Розкішний особняк також вміщує паб із великим баром і мінікухнею, театр, винну кімнату, дегустаційну зону та ліфт. Вартість нерухомості – 6,5 мільйона доларів.

Інтер'єр розкішного будинку / Фото Realtor