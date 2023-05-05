Відомий комік Пітер Бернер зі своєю дружиною вирішив перебратись на схід Сіднея, тож їхня елітна нерухомість з'явилась на ринку та шукає нових власників.
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Як виглядає та скільки коштує будинок коміка
Минулого року пара продала свій великий сімейний будинок за 5 711 000 доларів. Тут же вони витратили 3,83 мільйона доларів у Рендвіку на куди старішу споруду. Відтак у власності сім'ї опинився будинок 1880-х років, який попередні власники придбали за 3,2 мільйона доларів ще у 2016. Будівля була повністю відреставрована та створена у найкращих традиціях вишуканого сучасного дизайну.
Комік Пітер Бернер / Фото peterberner.com
Всередині особняк перепланували, тож на 215 метрах квадратних з'явилась стильна кухня, чотири спальні, велика тераса, ландшафтні сади та ставок. Тут же і зона барбекю для проведення сімейних вечорів.
Одна з кімнат будинку / Фото Realestate
Кухня у старовинному особняку / Фото Realestate
Ванна кімната елітного будинку / Фото Realestate
Спальня зі старовинними мотивами / Фото Realestate
Бернери вже не вперше змінюють місце проживання, до цього вони мешкали в елітному Merriment у Кугі, який споруджений ще 1920-х роках. Вартував він зірковій сім'ї 5 711 000 доларів. За свою тривалу кар'єру, яку стендап-комік розпочав у 1988 році, Пітер Бернер встиг досягти чималого фінансового успіху.