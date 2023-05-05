Відомий комік Пітер Бернер зі своєю дружиною вирішив перебратись на схід Сіднея, тож їхня елітна нерухомість з'явилась на ринку та шукає нових власників.

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Як виглядає та скільки коштує будинок коміка

Минулого року пара продала свій великий сімейний будинок за 5 711 000 доларів. Тут же вони витратили 3,83 мільйона доларів у Рендвіку на куди старішу споруду. Відтак у власності сім'ї опинився будинок 1880-х років, який попередні власники придбали за 3,2 мільйона доларів ще у 2016. Будівля була повністю відреставрована та створена у найкращих традиціях вишуканого сучасного дизайну.



Комік Пітер Бернер / Фото peterberner.com

Всередині особняк перепланували, тож на 215 метрах квадратних з'явилась стильна кухня, чотири спальні, велика тераса, ландшафтні сади та ставок. Тут же і зона барбекю для проведення сімейних вечорів.



Одна з кімнат будинку / Фото Realestate



Кухня у старовинному особняку / Фото Realestate



Ванна кімната елітного будинку / Фото Realestate



Спальня зі старовинними мотивами / Фото Realestate

Бернери вже не вперше змінюють місце проживання, до цього вони мешкали в елітному Merriment у Кугі, який споруджений ще 1920-х роках. Вартував він зірковій сім'ї 5 711 000 доларів. За свою тривалу кар'єру, яку стендап-комік розпочав у 1988 році, Пітер Бернер встиг досягти чималого фінансового успіху.

Наразі він має чи не найбільший попит серед корпоративних виконавців Австралії та представив новинний комедійний телесеріал "Команда B" із Пітером Бернером на Sky News Live.