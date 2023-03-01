Поза привабливим фасадом цього архітектурного дива ховається сучасне та спокійне житло. У домі панує атмосфера відпочинку.

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Що відомо про унікальний будинок-ліхтар

Він розташований у тихому куточку в оточенні природного заповідника. Житло побудували у 2020 році. Будинок вміщує 5 спалень та 4 ванні кімнати. Загальна площа – 357 квадратів.

Одна зі спалень у будинку / Фото realestate

Представник власників Джастін Дейвіс каже, що ця нерухомість не випадково розташовується на території заповідника. Адже з самого початку це житло запланували як місце для відпочинку, де багато світла та простору.



У будинку теж багато світла / Фото realestate

За його словами, увага до деталей і якість будівництва відрізняють будинок від інших об'єктів у цьому районі.

"Крім того, що пов'язано з якістю конструкції – кожне вікно має подвійне скло, хоча це було не обов'язковим, тому що житло розміщене в дуже тихому районі", – додає Дейвіс.

Будинок-ліхтар планують продати за понад 3 мільйони доларів. Цей дім для відпочинку буде популярним серед сімей.