Унікальний будинок-ліхтар виставили на продаж: яка вартість

В австралійському Перті продають унікальний будинок, що на вигляд нагадує ліхтар. Передня частина будівлі повністю освітлюється, так що її добре видно здалека.

Поза привабливим фасадом цього архітектурного дива ховається сучасне та спокійне житло. У домі панує атмосфера відпочинку.

Зверніть увагу Що таке технічний паспорт будинку та хто оплачує його виготовлення

Що відомо про унікальний будинок-ліхтар

Він розташований у тихому куточку в оточенні природного заповідника. Житло побудували у 2020 році. Будинок вміщує 5 спалень та 4 ванні кімнати. Загальна площа – 357 квадратів.

Одна зі спалень у будинку / Фото realestate

Представник власників Джастін Дейвіс каже, що ця нерухомість не випадково розташовується на території заповідника. Адже з самого початку це житло запланували як місце для відпочинку, де багато світла та простору.



У будинку теж багато світла / Фото realestate

За його словами, увага до деталей і якість будівництва відрізняють будинок від інших об'єктів у цьому районі.

"Крім того, що пов'язано з якістю конструкції – кожне вікно має подвійне скло, хоча це було не обов'язковим, тому що житло розміщене в дуже тихому районі", – додає Дейвіс.

Будинок-ліхтар планують продати за понад 3 мільйони доларів. Цей дім для відпочинку буде популярним серед сімей.