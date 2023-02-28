Найхимерніше житло в Лівані: який вигляд має будинок-літак

Одним із дивацтв Лівану є будиночок-літак, розташований у селі під назвою Мізіара. Він має власника, який проживає там разом із сім'єю влітку.

Важливо зауважити, що це не літак, який перетворили на будинок, а навпаки! Це будинок, який був побудований у вигляді літака, точніше, як Airbus A380.

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Що відомо про будинок-літак

Історія свідчить, що з дитинства Майкл Сулейман захоплювався літаками і мріяв одного дня побудувати власний будинок для літаків. Подорослішавши, він буквально втілив свою мрію в реальність.



Будинок у формі літака / Фото Reddit

Село Мізіара досить відоме тим, що тут продають багато унікальних особняків та вілл. Як туристи, так і місцеві жителі, приходять, щоб помилуватися будинками, серед яких "літак" є одним з найвідоміших.

Власник химери – ліванський й австралійський бізнесмен, який проводить більшу частину свого часу за кордоном. Він використовує будинок переважно літом для себе та своєї родини.

Будинок-літак має два поверхи, з кожного боку по 30 ілюмінаторів. Є також кабіна та посадкові колеса, що довершує ексцентричну будівлю. Вхід у будинок відбувається через розсувні двері, як у справжнього літака!