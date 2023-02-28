Важно заметить, что это не самолет, который превратили в дом, а наоборот! Это здание, которое было построено в виде самолета, точнее, как Airbus A380.

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Что известно о доме-самолете

История свидетельствует, что с детства Майкл Сулейман увлекался самолетами и мечтал однажды построить собственное здание для самолетов. Повзрослев, он буквально воплотил свою мечту в реальность.



Дом в форме самолета / Фото Reddit

Деревня Мизиара достаточно известна тем, что здесь продают много уникальных особняков и вилл. Как туристы, так и местные жители приходят, чтобы полюбоваться домами, среди которых "самолет" является одним из самых известных.

Владелец химеры – ливанский и австралийский бизнесмен, проводящий большую часть своего времени за границей. Он использует дом преимущественно летом для себя и своей семьи.

Дом-самолет имеет два этажа, с каждой стороны по 30 иллюминаторов. Есть также кабина и посадочные колеса, что завершает эксцентричное здание. Вход в дом происходит через раздвижную дверь, как у настоящего самолета!