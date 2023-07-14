Тут хочуть жити всі: на березі океану продають чудовий будинок з власним маяком

Приголомшливий будинок на березі Тихого океану розташований у Ячатсі, штат Орегон. З одного боку його оточують ліси, а з іншого можна спостерігати за неймовірними краєвидами.

Біля будинку є справжній маяк, який працював до 2015 року. Теперішній власник не хотів відновлювати роботу, бо це коштує чимало. Та новий господар може це зробити. Житло продають за 2 250 000 доларів.

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Житло мрії для багатьох людей

Будинок із двома спальнями площею 213 квадратних метрів збудували в 1976 році.

"Його розташування на узбережжі океану, в цьому прекрасному місці, справді виділяє цю нерухомість. Це нерухомість спадкового типу. Будував тесть власника. Він був доглядачем маяка, і це був будинок його мрії", – розповідає агент із лістингу Стейсі Кленденін.

Будинок у бездоганному стані, за ним доглядали протягом багатьох років. Житло ніколи раніше не було на ринку, тому воно привернуло багато уваги. Навіть люди, які живуть поблизу цікавилися цим. Це дійсно дуже особливе помешкання – схоже важко знайти.

Помешкання збудували з дерева / Фото Realtor

Будинок можна використовувати як основне, так і вторинне житло. Ви також можете перетворити його на готель типу "ліжко та сніданок".

Агент з лістингу припускає, що новим власником житла може стати історик чи інвестор, який хоче мати маяк, тому що їх є дуже мало.

Маяк усередині / Фото Realtor