У дома есть настоящий маяк, который работал до 2015 года. Настоящий владелец не хотел возобновлять работу, потому что это стоит немало. Но новый владелец может это сделать. Жилье продают за 2 250 000 долларов.

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Жилье мечты для многих людей

Дом с двумя спальнями площадью 213 квадратных метров был построен в 1976 году.

"Его расположение на побережье океана, в этом прекрасном месте, действительно выделяет эту недвижимость. Это недвижимость наследственного типа. Строил тесть владельца. Он был смотрителем маяка, и это был дом его мечты", – рассказывает агент по листингу Стейси Кленденин.

Дом в безупречном состоянии, за ним ухаживали в течение многих лет. Жилье никогда раньше не было на рынке, поэтому оно привлекло большое внимание. Даже люди, живущие поблизости, интересовались этим. Это действительно очень особое помещение – похоже трудно найти.

Дом построили из дерева / Фото Realtor

Дом можно использовать как основное, так и вторичное жилье. Вы также можете превратить его в гостиницу типа "кровать и завтрак".

Агент по листингу предполагает, что новым владельцем жилья может стать историк или инвестор, который хочет иметь маяк, потому что их очень мало.

Маяк внутри / Фото Realtor