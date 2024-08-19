Будинок із власним подвір'ям розташований у Блекпулі. Зовні він має привабливий вигляд, однак інтерʼєр стане справжнім "сюрпризом" для потенційних покупців.

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Нагадує сцени з фільмів жахів

У кімнатах можна побачити багато лякливих атрибутів. Наприклад, біля входу гостей зустрічає килимок із написом: "Ласкаво просимо в лікарню Аркхем", що є відсиланням до фільмів і коміксів про Бетмена.

У вітальні є пам'ятні речі, що відсилають до "Темного лицаря". Наприклад, зображення Гіта Леджера в ролі Джокера. Також там можна побачити плакат із зображенням серійного вбивці Майкла Маєрса з франшизи "Геловін".

Інтер'єр вітальні / Фото Jam Press

В іншій кімнаті, яку використовували як офіс є стіл і стілець, які прикрашені черепом. Як декор – фото з автівкою з фільму "Мисливці за привидами".

Та найбільше уваги привертає статуя Майкла Маєрса в повний зріст з ножем у руках, яка стоїть у спальні.

Наймоторошніша кімната в будинку – спальня / Фото Jam Press

Відомо, що будинок з моторошним інтерʼєром зʼявився на ринку 10 серпня.