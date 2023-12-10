Справжня розкіш: скільки коштує розкішний будинок на березі моря в Австралії

Це просто прекрасний будинок в Байрон-Бей, що розташований ледь не на самому пляжі. І локація, і саме житло неймовірні, тож вартість нерухомості захмарна.

Місцевий торговий агент Нік Данн каже, що це безперечно найкращий будинок у регіоні. Саме тому він коштує понад 40 мільйонів доларів США.

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Будинок мрії на березі моря

Теперішній власник каже, що ділянка землі такої якості й розміру без будинку цього року коштувала до 22 мільйонів доларів. З чудовим та сучасним житлом вартість відповідно ще вища, тому його ціна виправдана.

Чоловік каже, що житло його мрії, тому рішення про продаж є дуже важким. Та він змушений продати будинок новим власникам, бо його сім'я з вагомих причин переїжджає.

Одноповерховий будинок площею 2097 квадратних метрів має п'ять спалень і шість ванних кімнат. Дизайн помешкання створений під впливом сімейного середземноморського відпочинку, коли власник пізнав любов до чистих, мінімалістських ліній.

Навколо будинку неймовірна природа та краєвиди / Фото Realestate

"Ми хотіли, щоб дизайн був простий, але водночас елегантним і позачасовим. Для нас було важливо, щоб житло в жодному разі не руйнувалось під впливом стихії, бо воно ж розташоване близько до моря. Тож ми вибрали міцні матеріали – камінь та порцеляну для всього будинку всередині та зовні. Це будинок, який точно витримає випробування часом. Раніше ми планували залишатися там кілька десятиліть", – розповів власник.