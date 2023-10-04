Будинок з трьома спальнями збудували ще у 1963 році. Це справжній сховок від світу та можливість гарно провести відпустку. Житло доступне зараз за 8,8 мільйона доларів.

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Не будинок, а рай на землі

Пляжний будинок з панорамними краєвидами має площу 170 квадратних метрів. Відомий як Moonstone Estate, складається з двох унікальних житлових приміщень.

Основне помешкання на першому рівні будинку вміщує дві спальні, кухню та сімейну кімнату. Нагорі є ще одна спальня, друга повністю обладнана кухня та вітальня.

"Ви можете об'єднати зони в одну житлову площу, якщо хочете. Та краще було б одну частину будинку здавати в оренду, а в іншій – жити, як це роблять інші місцеві", – каже агент з лістингу.

Теперішні власники доглядали будинок, переробили сантехніку та перефарбували все. Тож попри "вік" житла, воно має чудовий вигляд.

Прекрасний будинок з природою в кожному куточку / Фото San Diego MLS

Житловий блок на верхньому поверсі привабливіший. Там стіни обшиті дерев'яними панелями, стелі з відкритими балками та панорамні вікна, які захоплюють навколишні краєвиди. Крім того, є тераса, щоб поніжитися під каліфорнійським сонцем.

Припаркувати авто також є де. Власники облаштували гараж, де можуть поміститися два транспортні засоби.