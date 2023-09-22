Архітектурна перлина: цей будинок зачаровує через незабутні панорамні краєвиди

Якщо подивитися зовні, то цей будинок у передмісті австралійського міста Мітчем, не викликає захоплення. Та якщо зазирнути всередину, то можна ненароком закохатися в інтер'єр і панорамні краєвиди з вікон.

Житло збудували ще в 1971 році, і деякі елементи дизайну того часу збереглися. Теперішні власники, які придбали будинок у 2021 році, подбали про це під час ремонту. А купили це житло вони якраз через незабутні панорамні краєвиди.

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Усіх захоплюють краєвиди

Власниками є подружжя Гелен і Кен Семмлер, які зараз продають свій дім, бо вирішили переїхати ближче до родини. Гелен зізнається, що побачила будинок в рекламі агентів нерухомості. На фото якраз були краєвиди, тому жінка вирішила, що це їхнє ідеальне місце.

"Ми бачили, що є там чимало проблем, які потребують вирішення. Це був будинок 70-х, його потрібно було оновити. Але я просто закохалася в цей будинок", – поділилася власниця,

Під час ремонту подружжя подбало про те, щоб зберегти більшу частину будинок в його первісному вигляді, включно з відкритими дерев'яними стелями. Багато іншого вони все ж оновили, наприклад замінили дах, модернізували кухню, облаштували надворі басейн з підігрівом тощо.

Чудові краєвиди з кожного вікна / Фото Realestate

"Це дуже незвичайний будинок, і ми сподіваємося знайти покупця, якому він сподобається так само як і нам", – сказала власниця.

Будинок розташований на ділянці площею 1,4 гектара. Він вміщує чотири спальні, головна з яких має ванну кімнату та гардеробну. Загалом у домі є дві основні житлові зони та дві їдальні, одна з яких вміщує винну кімнату, а інша є частиною кухні з баром.

Надворі, окрім басейну, є спа-центр, маленький будиночок для відпочинку та два сараї. Поруч ростуть на грядках овочі. Потенційні покупці мають можливість зробити пропозиції власникам до 10 жовтня. Тобто, встановленої ціни немає – будинок продадуть тим, хто найбільше зацікавить господарів.