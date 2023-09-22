Жилище построили еще в 1971 году, и некоторые элементы дизайна того времени сохранились. Нынешние владельцы, купившие дом в 2021 году, позаботились об этом во время ремонта. А купили это жилье они как раз из-за незабываемых панорамных видов.

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Всех увлекают пейзажи

Владельцами являются супруги Хелен и Кен Сэммлер, которые сейчас продают свой дом, потому что решили переехать поближе к семье. Хелен признается, что увидела здание в рекламе агентов недвижимости. На фото как раз были виды, поэтому женщина решила, что это их идеальное место.

"Мы видели, что есть там немало проблем, которые нуждаются в решении. Это был дом 70-х, его нужно было обновить. Но я просто влюбилась в этот дом", – поделилась владелица,

Во время ремонта супруги позаботились о том, чтобы сохранить большую часть дома в его первоначальном виде, включая открытые деревянные потолки. Многое другое они все же обновили, например заменили крышу, модернизировали кухню, обустроили на улице бассейн с подогревом и другое.

Прекрасные виды из каждого окна / Фото Realestate

"Это очень необычный дом, и мы надеемся найти покупателя, которому он понравится так же, как и нам", – сказала владелица.

Дом расположен на участке площадью 1,4 гектара. Он включает четыре спальни, главная из которых имеет ванную комнату и гардеробную. В доме есть две основные жилые зоны и две столовые, одна из которых вмещает винную комнату, а другая является частью кухни с баром.

На дворе, кроме бассейна, есть спа-центр, маленький домик для отдыха и два сарая. Рядом растут на грядках овощи. Потенциальные покупатели могут сделать предложения владельцам до 10 октября. То есть, установленной цены нет – дом продадут тем, кто больше всего заинтересует хозяев.