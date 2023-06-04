Сім'я каже, що вони задоволені своїм способом життя і не хотіли б жодним чином змінювати його. Хоча труднощів є чимало.

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Життя на горі висотою 1081 метр

Гора Сноудон, яка має висоту 1081 метр, є найвищою вершиною Ерірі та найвідомішою горою у Вельсі. Щороку близько пів мільйона людей підіймається на вершину, щоб насолодитися фантастичними краєвидами. Незважаючи на те, що в національному парку є кілька гір, висота яких перевищує 900 метрів, популярність цієї гори набагато більша.

Будинок розташований в самому центрі національного парку. Сім'я живе автономно, тобто освітлення та побутова техніка живляться від власного генератора. 49-річна власниця, співробітниця міської ради Ейра визнає, що життя в такому унікальному місці пов'язане з труднощами, але каже, що інакшого вона не хотіла б.



Будинок на одній із найвищих гір Британії / Фото Eira Wyn Morris

Жінка приїхала жити в цей фермерський будинок після зустрічі зі своїм чоловіком Герайнтом.

"Ідея жити в подібному місці мене ніколи не лякала. Мені завжди подобалася ідея жити в окремому будинку в такому унікальному місці – подібного немає ніде. Ми переїхали сюди в 2002 році і живемо досі", – розповідає Ейра.

На жаль, Герайнта вже немає. Він помер від хвороби ще 11 років тому. Зараз Ейра живе зі своїми трьома дітьми, ще один старший – відокремився.

Життя на такій вершині має як плюси, так і мінуси. З поганого – несприятлива погода взимку.

"Якщо умови ставали складними, замерзала вода, мені доводилося переїжджати й жити з мамою й татом у Бринрефайлі. Та мені давно не доводилося цього робити, останній раз – у 2018 році", – ділиться Ейра.

Коли жінка розповідає людям, де вона живе, то вони дуже дивуються. У них шок через те, що в такому місці є будинок.



Ейра Морріс любить свій спосіб життя / Фото Eira Wyn Morris

"Деякі люди думають, що я з'їхала з глузду, але інші кажуть, що хотіли б тут жити. Тут непросто жити, але мені це подобається. І моїм дітям тут дуже подобається, тому що вони виросли тут і не знають нічого іншого. Вони звикли жити на горі. Найбільший плюс життя тут – це, звичайно, краєвид. Тут може бути так тихо, подібного немає ніде, і я почуваюся неймовірно щасливою, що живу тут", – зізнається Ейра.



Навколо неймовірна природа / Фото Eira Wyn Morris