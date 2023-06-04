Історія сім'ї, яка живе на одній з найвищих гір Британії вже понад 20 років
Джерело:Mirror
Майже на півдорозі на гору Сноудон ви знайдете оригінальний традиційний фермерський будинок. Там Ейра Морріс та її сім'я живуть понад 20 років.
Сім'я каже, що вони задоволені своїм способом життя і не хотіли б жодним чином змінювати його. Хоча труднощів є чимало.
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Життя на горі висотою 1081 метр
Гора Сноудон, яка має висоту 1081 метр, є найвищою вершиною Ерірі та найвідомішою горою у Вельсі. Щороку близько пів мільйона людей підіймається на вершину, щоб насолодитися фантастичними краєвидами. Незважаючи на те, що в національному парку є кілька гір, висота яких перевищує 900 метрів, популярність цієї гори набагато більша.
Будинок розташований в самому центрі національного парку. Сім'я живе автономно, тобто освітлення та побутова техніка живляться від власного генератора. 49-річна власниця, співробітниця міської ради Ейра визнає, що життя в такому унікальному місці пов'язане з труднощами, але каже, що інакшого вона не хотіла б.
Будинок на одній із найвищих гір Британії / Фото Eira Wyn Morris
Жінка приїхала жити в цей фермерський будинок після зустрічі зі своїм чоловіком Герайнтом.
"Ідея жити в подібному місці мене ніколи не лякала. Мені завжди подобалася ідея жити в окремому будинку в такому унікальному місці – подібного немає ніде. Ми переїхали сюди в 2002 році і живемо досі", – розповідає Ейра.
На жаль, Герайнта вже немає. Він помер від хвороби ще 11 років тому. Зараз Ейра живе зі своїми трьома дітьми, ще один старший – відокремився.
Життя на такій вершині має як плюси, так і мінуси. З поганого – несприятлива погода взимку.
"Якщо умови ставали складними, замерзала вода, мені доводилося переїжджати й жити з мамою й татом у Бринрефайлі. Та мені давно не доводилося цього робити, останній раз – у 2018 році", – ділиться Ейра.
Коли жінка розповідає людям, де вона живе, то вони дуже дивуються. У них шок через те, що в такому місці є будинок.
Ейра Морріс любить свій спосіб життя / Фото Eira Wyn Morris
"Деякі люди думають, що я з'їхала з глузду, але інші кажуть, що хотіли б тут жити. Тут непросто жити, але мені це подобається. І моїм дітям тут дуже подобається, тому що вони виросли тут і не знають нічого іншого. Вони звикли жити на горі. Найбільший плюс життя тут – це, звичайно, краєвид. Тут може бути так тихо, подібного немає ніде, і я почуваюся неймовірно щасливою, що живу тут".