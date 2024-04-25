Найдорожчий будинок у США: скільки коштує та де розташований

Цього тижня найдорожчим будинком на ринку США є величезний маєток під назвою Halftide Farms. Він розташований у місті Фрайдей-Гарбор, що на острові Сан-Хуан.

Власність спочатку з'явилася на ринку за колосальні 75 мільйонів доларів. За рік її ніхто так і не придбав, тому ціну знизили до 58 мільйонів.

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Розкішний маєток на острові

Попри знижку, будинок все одно найдорожчий у списку цього тижня на Realtor.com. Маєток під назвою Halftide Farms має три окремі резиденції. З кожної відкриваються неймовірні краєвиди на море Селіш та гору Бейкер.

Найдорожчий будинок у США / Фото NorthWest

Загальна площа всіх помешкань становить понад 2000 квадратних метрів. У маєтку є одинадцять спалень та десять ванних кімнат. Інтер'єр помешкання просто казковий – високі стелі, панорамні вікна, скляні двері та вишукані меблі одразу привертають увагу.

Інтер'єр головного будинку / Фото NorthWest

У приватну власність входять гостьові котеджі, двоповерховий будиночок, ігровий будиночок, тенісні корти та майданчики для піклболу, два басейни, поле для гольфу, чотири ставки та будинок сторожа. Нерухомість оточена пляжем завдовжки 200 метрів.