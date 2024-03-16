Будинок мрії: на ринку з'явилася унікальна прибережна нерухомість з озером у формі серця

В австралійському Квінсленді продають великий будинок з власним унікальним озерцем у формі серця і не тільки. До власності також належить вертолітний майданчик, поля для гольфу, басейн, елінг для човнів і манговий сад.

Будинок розташований біля берега річки Бернетт у парку. Хіба це не ідеальне місце для сімейного відпочинку? Зараз для нерухомості шукають нових власників, але точна вартість будинку не вказана. Ціну мають пропонувати потенційні покупці.

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Будинок назвали "можливістю, яка трапляється раз у житті"

Це досить великий і дуже затишний маєток, який вважають ідеальним для проживання родини кількох поколінь. А ще краще його використовувати як місце для пригод і активного відпочинку.

Вітальня з баром відкритого планування / Фото Realestate

Серед можливих занять – плавання в прісноводному басейні просто неба, збір свіжого манго в саду з 400 деревами, гра в гольф, катання на байдарках, прогулянка тропічним лісом і риболовля.



Розважальна кімната / Фото Realestate

Основне житло збудували не так давно – у 2018 році. Там є чотири спальні та три ванні кімнати, сучасна кухня, комора для дворецького, простора вітальня та їдальня, медіакімната, величезна розважальна кімната, лаунж із власним баром та офіс. Окрім головного будинку, поруч розташовані дві автономні вілли, додаткове житло та котедж для доглядача.

Приватне озерце у формі серця / Фото Realestate

Особливої уваги, звісно, заслуговує озерце у формі серця. Місцеві агенти назвали його "островом кохання".