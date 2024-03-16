Дом расположен у берега реки Бернетт в парке. Разве это не идеальное место для семейного отдыха? Сейчас для недвижимости ищут новых владельцев, но точная стоимость дома не указана. Цену должны предлагать потенциальные покупатели.

Обратите внимание Шесть новых проектов в Киеве и еще пять – во Львове: КН РИЕЛ поделилась планами на 2024 год

Дом назвали "возможностью, которая случается раз в жизни"

Это достаточно большой и очень уютный особняк, который считают идеальным для проживания семьи нескольких поколений. А еще лучше его использовать как место для приключений и активного отдыха.

Гостиная с баром открытой планировки / Фото Realestate

Среди возможных занятий – плавание в пресноводном бассейне под открытым небом, сбор свежего манго в саду с 400 деревьями, игра в гольф, катание на байдарках, прогулка по тропическому лесу и рыбалка.



Развлекательная комната / Фото Realestate

Основное жилье построили не так давно – в 2018 году. Там есть четыре спальни и три ванные комнаты, современная кухня, кладовая для дворецкого, просторная гостиная и столовая, медиакомната, огромная развлекательная комната, лаунж с собственным баром и офис. Кроме главного дома, рядом расположены две автономные виллы, дополнительное жилье и коттедж для смотрителя.

Частное озеро в форме сердца / Фото Realestate

Особого внимания, конечно, заслуживает озерцо в форме сердца. Местные агенты назвали его "островом любви".