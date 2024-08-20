Шотландка складала їх удома, поки не померла сама. Про будинок дізналися журналісти та шукачі пригод Мітч з Джейком і вирішили його знайти.

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Незвичайний іграшковий інтер'єр

За допомогою ґуґл-карт журналісти з'ясували, що будинок розташований у Селкірку. Вони без вагань вирушили туди й за сім з половиною годин були на місці. Дорога була важкою, адже останню годину Мітч і Джейк добиралися лісом пішки.

На задніх дверях будинку була відсутня панель, а тому чоловіки змогли безперешкодно увійти. Побачене їх шокувало.

Усі кімнати були заповнені м'якими іграшками та ляльками. Чомусь це видовище викликало в них жах. Як розповів Мітч, йому не хотілося затримуватися в цьому будинку.

Я навіть пожертвував деякими фотографіями, тому що просто не хотів там перебувати,

– поділився журналіст.

Одна з кімнат у будинку / Фото The Mirror

За його словами, він об'їздив увесь світ, але це місце виявилося наймоторошнішим з усіх, які він бачив. Чоловікові весь час здавалося, що за іграшками щось ховається і може вискочити в будь-який момент.

У мене було таке відчуття, ніби за мною стежать. Я не міг дочекатися, коли поїду звідти, справді не міг. Я навіть вийшов і сидів зовні, поки мій приятель все ще робив фотографії. Я був у притулках і в багатьох місцях по всьому світу один, і це було найстрашніше місце, де я коли-небудь був, і там була якась дивна атмосфера, яка зовсім не вкладалася в голові,

– розповів чоловік.

Як з'ясувалося, в будинку було багато колекційних іграшок. Мовиться про рідкісні ляльки Cabbage Patch, плюшеві ведмеді Care Bear, іграшки Monsters Inc.