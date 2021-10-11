Будинок по 1 євро в Італії: оголошено нове місто та умови участі у розпродажі
Джерело:Idealista
Муніципалітет Петтінео, що у Сицилії, доповнив список комун, які розпродають нерухомість по 1 євро (30,50 гривень). Розповідаємо, хто та як може придбати будинок на сонячному півдні Італії.
Тендер оголошений з метою заселення комуни та реконструкції історичної спадщини регіону. Будинки, які зараз не використовуються, будуть продані усім охочим лише за 1 євро.
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Як можна використовувати придбану нерухомість
На відміну від інших регіонів, де влада вводить деякі обмеження чи податки, нерухомість Петтінео може використовуватися:
- для постійного проживання молодих пар або малозабезпечених сімей;
- для придбання приватними особами та подальшої здачі в оренду;
- як літній будинок;
- в туристичних цілях (хостели, готелі);
- як приміщення для майстерень;
- як штаб-квартири культурних, музичних, спортивних асоціацій і інших некомерційних організацій.
Окрім ремонту занедбаних будівель, муніципалітет Петтінео хоче покращити соціально-економічну ситуацію, відновити історичне значення регіону та покращити урбаністику.
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Які умови
Охочі купити будинки за 1 євро в Петтінео повинні заповнити форму та надіслати її на електронну пошту муніципальної адміністрації. Покупець зобов'язується завершити підписання договору купівлі-продажу з приватним продавцем протягом 2-х місяців після затвердження заявки.
Покупець повинен розробити та погодити проєкт реставрації та перепланування об'єкту не пізніше ніж через 3 місяці після підписання договору купівлі-продажу з продавцем. Роботи повинні бути завершені протягом 3-х років з моменту їх початку. У відновленні покупцям допоможе компетентне муніципальне управління, яке може надати місцевих підрядників для швидшого завершення робіт.