Будинок по 1 євро в Італії: оголошено нове місто та умови участі у розпродажі

Муніципалітет Петтінео, що у Сицилії, доповнив список комун, які розпродають нерухомість по 1 євро (30,50 гривень). Розповідаємо, хто та як може придбати будинок на сонячному півдні Італії.

Тендер оголошений з метою заселення комуни та реконструкції історичної спадщини регіону. Будинки, які зараз не використовуються, будуть продані усім охочим лише за 1 євро.

Цікаво ОСББ чи керуюча компанія: як не помилитися при виборі управління багатоквартирного будинку

Як можна використовувати придбану нерухомість

На відміну від інших регіонів, де влада вводить деякі обмеження чи податки, нерухомість Петтінео може використовуватися:

для постійного проживання молодих пар або малозабезпечених сімей;

для придбання приватними особами та подальшої здачі в оренду;

як літній будинок;

в туристичних цілях (хостели, готелі);

як приміщення для майстерень;

як штаб-квартири культурних, музичних, спортивних асоціацій і інших некомерційних організацій.

Нерухомість Петтінео / Фото flickr

Окрім ремонту занедбаних будівель, муніципалітет Петтінео хоче покращити соціально-економічну ситуацію, відновити історичне значення регіону та покращити урбаністику.

Більше Розпродаж будинків за 1 євро продовжується: в якому регіоні Італії пропонують бюджетне житло

Які умови

Охочі купити будинки за 1 євро в Петтінео повинні заповнити форму та надіслати її на електронну пошту муніципальної адміністрації. Покупець зобов'язується завершити підписання договору купівлі-продажу з приватним продавцем протягом 2-х місяців після затвердження заявки.

Покупець повинен розробити та погодити проєкт реставрації та перепланування об'єкту не пізніше ніж через 3 місяці після підписання договору купівлі-продажу з продавцем. Роботи повинні бути завершені протягом 3-х років з моменту їх початку. У відновленні покупцям допоможе компетентне муніципальне управління, яке може надати місцевих підрядників для швидшого завершення робіт.