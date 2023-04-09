Затишний куточок: на ринку з'явився будинок з прихованим ставком на околиці міста

У передмісті Бейв'ю, що в Австралії, продають затишний будиночок, що оточений мангровими лісами. Він вміщує приватний ставок у зовсім непомітному місці.

Власниця будинку Лексі Іннес розповіла, що коли вперше зайшла в дім, то закохалася в нього. "Прекрасна дерев'яна підлога нагадала мені дім мого дитинства, а великі двері, що відкриваються на палубу, виходять на мангрові ліси. Це мене підкорило", – каже Лексі.

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Дім серед лісу з прихованим ставком

Помешкання облаштоване в стилі троппо. Воно виглядає, як два будинки в одному, що з'єднані прохідною частиною.

"Незважаючи на те, що обабіч нас є будинки, ми справді почуваємося усамітненими. З нашого лаунжу ми бачимо лише мангрові ліси, – каже власниця.

Будинок оточений лісом / Фото Realestate

У головній частині розташована спальня з гардеробною та ванною кімнатою, кабінет із вбудованими шафами та письмовим столом, а також вітальня, їдальня та кухня відкритого плану, що виходять на балкон.



Кухня та їдальня відкритого плану / Фото Realestate

В іншій частині будинку є три спальні, усі з вбудованими шафами, і головна ванна кімната. На нижньому поверсі облаштований подвійний навіс для автомобіля, комбінована пральня та санвузол, комора та величезна закрита розважальна зона.

Родзинкою будинку є прихований ставок під сходами, що вирізаний у плиті. Там навіть живуть риби.

Коли ви проходите через передню браму, під сходами в нас є великий ставок, вирізаний у плиті. У нас там було багато дикої природи, а риба продовжує прибувати,

– сказала Іннес.

Ставок під сходами / Фото Realestate

Власники кажуть, що цей будинок був для них затишним домом. Вони завжди почувалися в безпеці. Сусіди тут дуже дружні.