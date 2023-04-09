Владелица дома Лекси Иннес рассказала, что когда впервые зашла в дом, то влюбилась в него. "Прекрасный деревянный пол напомнил мне дом моего детства, а большая дверь, которая открывается на палубу, выходит на мангровые леса. Это меня покорило", – говорит Лекси.

Обратите внимание Обзор инженерных сетей в новостройках: виды и назначения

Дом среди леса со скрытым прудом

Апартаменты обустроены в стиле троппо. Оно выглядит как два дома в одном, соединенных проходной частью.

"Несмотря на то, что у нас есть дома, мы действительно чувствуем себя уединенными. Из нашего лаунжа мы видим только мангровые леса, – говорит владелица.

Дом окружен лесом / Фото Realestate

В главной части расположена спальня с гардеробной и ванной комнатой, кабинет со встроенными шкафами и письменным столом, гостиная, столовая и кухня открытого плана, выходящие на балкон.



Кухня и столовая открытого плана / Фото Realestate

В другой части дома есть три спальни, все со встроенными шкафами и главная ванная комната. На нижнем этаже обустроен двойной навес для автомобиля, комбинированная прачечная и санузел, кладовая и огромная закрытая развлекательная зона.

Изюминкой дома является скрытый пруд под лестницей, вырезанный в плите. Там даже обитают рыбы.

Когда вы проходите через передние ворота, под лестницей у нас большой пруд, вырезанный в плите. У нас там было много дикой природы, а рыба продолжает прибывать,

– сказала Иннес.

Пруд под лестницей / Фото Realestate

Владельцы говорят, что это жилье было для них уютным домом. Они всегда чувствовали себя в безопасности. Соседи здесь очень дружеские.