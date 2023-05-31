Житло вміщує три спальні. Власники, які придбали будинок у 2006 році, зробили додаткову вітальню, яку ви не зможете побачити одразу.

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За книжковою шафою ховаються двері

Книжкова шафа розміром зі стіну служить таємними дверима, що ведуть до прихованої вітальні.

"Ми хотіли створити новий простір для прослуховування музики та перегляду фільмів – і у нас було багато книжок", – розповідають власники про ідею створення.

Приховані двері в книжковій шафі / Фото Jellis Craig

Вони також замовили художника, щоб той намалював їм чорно-білу настінну фреску, натхненну творами П'єро кінця 19 століття відомого ілюстратора Обрі Бердслі. Цей шедевр є одразу біля шафи.

Фреска за мотивами творінь Обрі Бердслі / Фото Jellis Craig

Серед інших особливостей стильного будинку – простора головна спальня на верхньому поверсі з повністю обладнаною гардеробною, ванною кімнатою та приватним балконом із видом на місто.

Другий балкон розташований позаду головної вітальні на другому поверсі, а головну ванну кімнату спроєктувала відома дизайнерка. Крім того, під сходами, які з'єднують чотири рівні, також є підвал або комора.

Стильний інтер'єр у різних кольорах / Фото Jellis Craig

Аукціоніст Лукас Міллс каже, що будинком цікавилися різні покупці, у тому числі сім'ї, які хотіли використовувати приховану вітальню як простір для дітей.

Нерухомість з'явилася на ринку за орієнтовною ціною від 1,6 до 1,75 мільйона доларів США. Востаннє її продавали за 595 тисяч доларів у 2006 році.