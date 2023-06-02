Дім розташований в прибережному австралійському місті Кліфтон-Спрінгс, на півострові Белларін. Він належить одній родині вже 60 років.

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Гарний будинок серед неймовірної природи

Агент з нерухомості Брок Грейнер сказав, що родина з важким серцем продає цей чудовий будинок із п'ятьма спальнями. Нерухомсть справді особлива, адже звідти відкривається приголомшливий краєвид гірське пасмо Ю-Янг.



Будинок розташований на вершині / Фото Realestate

"Діти виросли там, і, ставши дорослими, вони розповідають про своє дитинство, про риболовлю та плавання. Очевидно, причина була вагомою, щоб продати його, – каже Грейнер.

Територія навколо дому має величезний потенціал для розширення чи перебудови. На площі майже 400 квадратних метрів можна облаштувати великий ігровий майданчик із приватним причалом.

Раніше власники добиралися до пляжу сходами, що є на межі з сусідньою територією. Рослинність потрібно буде очистити, щоб покращити доступ до води.

Краєвид зі скелі / Фото Realestate

"Ви можете побудувати маленький будиночок на пляжі, пристань, великий пейзажний басейн і сучасний будинок, як деякі з об'єктів нерухомості вартістю 10 мільйонів доларів", – підказує агент з нерухомості.

У будинку є великий критий басейн, спа-центр і кілька віталень на двох поверхах. Також облаштований гараж на три машини.



Інтер'єр вітальні / Фото Realestate

Якщо будинок продадуть, то це стане новим ціновим рекордом у Кліфтон-Спрінгсі. Адже найдорожчим будинком наразі є чотириспальне житло, яке продали у 2021 році за 3,6 мільйона доларів.