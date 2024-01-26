Моторошно, але дуже цікаво: який вигляд має будинок, якого ніхто не торкався 35 років

Це особливе та водночас моторошне житло розташоване в сільській місцевості біля австралійського міста Мітчем. Його ніхто не торкався вже 35 років, тож усім цікаво, що будинок приховує всередині.

Потрапити в цей занедбаний будинок було неможливо, аж поки його не вирішили продати. Агенти з нерухомості показали, як виглядає загадкове житло, що внесене до списку культурної спадщини Австралії.

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Занедбаний будинок, у якому ніхто не був уже 35 років

Побудований у 1926 році маєток протягом тривалого часу вважали будинком-привидом. Зокрема, на Гелловін місцеві жителі розповідали багато моторошних історій про те, що ніколи не бачили там живих людей.

Як з'ясувалося зараз, будинок просто належав померлим, і не знайшлося родичів, які могли б за ним хоча б доглядати.

"Власність була улюбленим сімейним будинком однієї жінки протягом десятиліть. Та після того, як вона померла, доросла донька не змогла продати це майно та залишила. На жаль, роки йдуть, і будинок дуже занепадає", – розповів агент з продажу.

Тепер, коли житло з'явилося на ринку вперше за 35 років, то викликало страшенну цікавість, особливо серед місцевих. Наразі будинок відвідали близько 80 груп людей, серед яких було багато сусідів, які говорили: "Гей, подивіться на будинок з привидами!".

Усередині хто не був вже три десятиліття / Фото Roy VanDerVegt

У будинку є аж п'ять спалень, але кілька ділянок у стелі там просто провалилася, а багато деревини просто поїли терміти. Тож потенційні покупці змушені будуть вкласти дуже багато грошей у відновлення житла. Зруйнувати будинок і побудувати на його місці новий категорично заборонено, бо він входить до списку культурної спадщини.

Окрім спалень, усередині ж ще велика ванна кімната, кухня та їдальня відкритого планування. На подвір'ї розташовані гараж і сарай, які завершують ділянку площею 700 квадратів. Власність з'явиться на аукціоні опівдні 3 лютого. Загалом нерухомість оцінюють в 1,25 мільйона доларів.