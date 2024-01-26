Попасть в этот заброшенный дом было невозможно, пока его не решили продать. Агенты по недвижимости показали, как выглядит загадочное жилье, что внесено в список культурного наследия Австралии.

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Заброшенный дом, в котором никто не был уже 35 лет

Построенное в 1926 году имение в течение длительного времени считали домом-призраком. В частности, на Хэллоуин местные жители рассказывали много жутких историй о том, что никогда не видели там живых людей.

Как выяснилось сейчас, дом просто принадлежал умершим, и не нашлось родственников, которые могли бы за ним хотя бы ухаживать.

"Собственность была любимым семейным домом одной женщины в течение десятилетий. Но после этого, как она умерла, взрослая дочь не смогла продать это имущество и оставила. К несчастью, годы уходят, и дом очень приходит в упадок",– рассказал агент по продажам.

Теперь, когда жилье появилось на рынке впервые за 35 лет, то вызвало страшное любопытство, особенно среди местных. В настоящее время дом посетили около 80 групп людей, среди которых было много соседей, которые говорили: "Эй, посмотрите на дом с привидениями!".

Внутри кто не был уже три десятилетия / Фото Roy VanDerVegt

В доме есть пять спален, но несколько участков в потолке там просто провалилось, а многие древесины просто поели термить. Так что потенциальные покупатели вынуждены будут вложить очень много денег в восстановление жилья. Разрушить дом и построить на его месте новый категорически запрещен, потому что он входит в список культурного наследия.

Кроме спален, внутри же еще большая ванная, кухня и столовая открытой планировки. Во дворе расположены гараж и сарай, завершающих участок площадью 700 квадратов. Собственность появится на аукционе в полдень 3 февраля. В общем недвижимость оценивают в 1, 25 миллионов долларов.