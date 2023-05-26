Це житло збудувало подружжя, яке купило ділянку площею 2,23 гектара у 2015 році. Пара запросила експертів, щоб зробити поліровану бетонну плиту, сантехніку та електрику, а потім витратила три роки на те, щоб перетворити будинок на дім із похмурими тонами, теплими дерев'яними акцентами та сталлю.

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Будинок у пустелі з цікавим інтер'єром

Головний будинок займає два поверхи з антресольним рівнем. На нижньому поверсі є вітальня, їдальня та кухня відкритого планування, а також сімейна ванна кімната, пральня та дві спальні.

З одного боку мезоніну розташований кабінет, а з іншого – головна спальня з ванною кімнатою. Житлові приміщення виходять на криту терасу, з якої відкривається вид на басейн. Також на території є помешкання для бабусі.

Власники мали дуже різні дизайнерські смаки, саме тому інтер'єр є експериментальним.

Дизайн цікавий через різні вподобання власників / Фото Realestate

"Є різні типи деревини, а стеля пофарбована в темно-зелений колір, який майже виглядає чорним. У головній ванній кімнаті та просто ззовні є старі сталеві водостоки, у меншій частині внизу є старі фабричні світильники", – каже власниця Аойфе Мілсон.

Власність розташована на території заповідника дикої природи Ілпарпа-Свомп і має краєвиди на хребти Вест-МакДоннелл. "Ми бачили кенгуру та ему через паркан", – із захопленням розповідає Мілсон.

Зараз сім'я каже, що хоче рухатися далі, тому продає нерухомість. Будинок з'явився на ринку за 1,07 мільйона доларів.