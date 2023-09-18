Життя в пустелі: цей особняк серед дикої природи приваблює багатьох

На ринку з'явився унікальний будинок серед пустелі, який побудували у валунах Аризони. Власність особлива тим, що екстер'єр оформлений у глинобитному стилі.

Будинок із чотирма спальнями розташований на курорті The Boulders Resort у Скоттсдейлі. Він з'явився на ринку за 3 315 000 доларів.

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Справжні валуни використали навіть в інтер'єрі, який до того ж має площу 615 квадратних метрів.

"Нерухомість робить унікальною її глинобитна конструкція – таких будинків зовсім небагато. Інша річ, на яку слід звернути увагу, це розташування власності – в частині садиби The Boulders, на невеликому підвищенні, біля поля для гольфу, – каже агентка з лістингу Стейсі Палушіо.

Власність відома як La Casa Sobre La Laguna, у перекладі – "будинок над струмком". Назва не випадкова, адже під будинком справді тече струмок, який видно крізь підлогу.

В інтер'єрі використали багато природних матеріалів / Фото Realtor

Маєток розташований на ділянці, звідки відкриваються краєвиди на гори, а також цікаву дику природу. У цій місцевості можна зустріти ящірку, рись та представників роду таясових. Тож виникає відчуття, ніби будинок у заповіднику.

Що стосується самого будинку, то він спроєктований з відкритим планом поверху. Окрім спалень, всередині є кухонна та обідня зони з прямим виходом на відкриту терасу, дві ванні кімнати, тренажерний зал та робочий кабінет.

Надворі облаштований пейзажний басейн і спа-центр, що обертається. Це ідеальне місце для відпочинку в будь-який час дня. У власності також є два приватні пансіонати та гараж на чотири авто. Тобто, нові власники можуть здавати житло в оренду й мати стабільний дохід, якщо забажають.