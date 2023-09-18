Як відомо, на початку війни багато людей планувати придбати житло в Україні. Однак через нестабільну ситуацію вони відкладали купівлю. Тобто першою причиною пожвавлення ринку є "відкладений попит". Про це розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта.

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Іноземці купують житло в Україні з різних причин

"Працює відкладений попит. На початку війни заходили в період активного ринку нерухомості й попит був достатньо хороший. Можливо, не всі хто планував, але достатньо велика кількість покупців просто відтермінували свої плани і вони зараз купують", – каже Піта.

По-друге, в Україні не так багато реальних альтернатив, куди можна вкласти свої заощадження. Наприклад, інвестиції в нерухомість – кращий варіант, ніж банківські депозити. Власники можуть здавати житло в оренду й мати стабільний дохід або продати помешкання, коли їм буде завгодно, вочевидь, за вищою ціною, бо ціни постійно зростають.

З нерухомістю є ризик тільки руйнування, але люди на цей ризик менше звертають увагу, тому ті, хто планував, свої плани реалізовують. Є випадки, коли купують люди з-за кордону, з інших країн,

– розповів експерт.

Серед іноземних покупців Юрій Піта назвав громадян Канади, Іспанії та Ізраїля. "Раніше також були клієнти з інших країн, але зараз вони суттєво повертаються. Напевно вони також розуміють ситуацію і що буде все стабільно", – зауважив президент Асоціації фахівців з нерухомості.