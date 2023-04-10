Дім є одним із шедеврів відомого американського архітектора Вілла Брудера. Ціна житла становить 3,8 мільйона доларів.

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Будинок серед пустелі

Це дім Вілла Брудера, і він є відомим архітектором, який створив бібліотеку Фенікса та різні об’єкти по всій країні. З цього будинку відкривається краєвид на всю долину, тому він справді приголомшливий,

– каже агентка з лістингу Трейсі Земер.

Житло збудували в 1987 році на площі 345 метрів квадратних. Власників було лише двоє. Вони зробили лише певні зміни, наприклад змінили медіакімнату на офіс, поклали іншу плитку тощо.



У вітальні є панорамні вікна, звідки можна розгледіти всю долину / Фото ARMLS

Сучасна кухня може похвалитися високою стелею та величезним вікном, з якого відкриваються мальовничі краєвиди. Також є місце для вогнища, оточене каменем, заднє патіо та чудовий басейн.

Басейн облаштований надворі / Фото ARMLS

"Коли ви перебуваєте в будинку, то бачите так багато краєвидів з кожної окремої кімнати. Це справді витвір мистецтва", – каже Земер.

Краєвиди можна розглянути, навіть відпочиваючи на ліжку / Фото ARMLS

Дім розташований у чарівному місці, його можна використовувати як вторинне житло або для відпочинку. "Це місце, де люди люблять ходити пішки та їздити на велосипеді", – зазначає агентка з лістингу.