"Винятковий будинок": у Яремчому продають унікальне житло, що зовсім не схоже на всі інші

Цей сучасний будинок у Яремчому власник назвав "винятковим" через його розташування та дизайн. Житло справді побудували в унікальному місці – на пагорбі серед лісу та гір, звідки відкривається панорама всього міста.

Надворі облаштовано басейн і чан, а також відпочинкову зону з альтанкою та мангалом. Що стосується інтер'єру помешкання, то він справді вражає, адже виконаний за дизайнерським проєктом з використанням декору в єдиному екземплярі. Вартість такого будинку становить 850 тисяч доларів, повідомляє 24 канал, посилаючись на дані з оголошення на OLX.

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Будинок на вершині пагорба з краєвидами на Карпати

Будинок розташований на ділянці площею 0,10 гектара, яку можна розширити до 0,56 гектара – це вся вершина пагорба. Загальна площа будинку становить 183 квадрати. Збудували житло минулого року із сучасних теплоощадних матеріалів.

На першому поверсі є вітальня з каміном, кухня-їдальня, санвузол, пральня-сушильня, підсобне приміщення та передпокій. На другому поверсі облаштували три спальні, лаунж-зону, бібліотеку, ванну кімнату та широкий балкон.

Вишуканий сучасний інтер'єр / Фото OLX

Інтер'єрні елементи будинку виготовлені з твердих порід дерева, а саме з дуба, ясена та бука. З фото стає зрозуміло, що дизайн справді продуманий до деталей.

У будинку є кілька способів опалення: за допомогою газового котла, електричного котла та каміна.

Скільки коштує будинок готельного типу в Криворівні

У Криворівні продають двоповерховий котедж з п'ятьма спальнями, який власники використовували як відпочинкову базу. Загальна площа котеджу – 160 метрів квадратних. На першому поверсі є двомісна спальня, кухня з усією необхідною технікою, їдальня з каміном, санвузол і сауна на дровах. На другому поверсі – кілька спалень з балконами та ванна кімната.

Територія будинку разом з озером та альтанкою обгороджена. Виїзд до центральної дороги асфальтований і зовсім близько. Ціна такої нерухомості в Карпатах становить 94 тисячі доларів.