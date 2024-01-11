Зростає і кількість акредитованих банками житлових комплексів та девелоперів, які стоять за їхньою реалізацією. Серед тих, хто потрапив у число перших, – Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка будує нове житло у Києві та Львові.

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У КН РІЕЛ розповіли про успіхи держпрограми "єОселя"

Як повідомляють в Корпорації Нерухомості РІЕЛ, з моменту запуску державної програми пільгової іпотеки "єОселя" для всіх категорій населення у серпні 2023 року, було оформлено 3 угоди з продажу квартир. Це помешкання, що перебувають на стадії будівництва у ЖК "Містечко Підзамче": двокімнатна квартира в ЖК "Брама", а також двокімнатна та однокімнатна квартири в ЖК "Вежа". Кредити видав партнер девелопера – банк SkyBank.

Станом на зараз маємо покупців житла в "Містечко Підзамче", які вже отримали позики під 7% на купівлю квартир, в будинках які добудовуються. Це клієнти з Києва, Чернівців та Львова,

– розповів Генеральний директор КН РІЕЛ Ростислав Мельник.



ЖК "Містечко Підзамче. Брама" від КН РІЕЛ / Фото РІЕЛ

Відомо, що йдеться про купівлю помешкань різної площі: від 105,62 до 55,44 квадратних метрів. Нагадаємо, що за вимогами програми, покупець може розраховувати на житло, площею 52,5 метри квадратних. При цьому ще по 21 метру квадратному передбачено на кожного наступного члена сім'ї.

Важливо. Якщо вартість квадратного метра або площа житла перевищує визначені умовами програми, різниця покривається за рахунок початкового внеску

Позики клієнтам КН РІЕЛ видані на 20 років. Це максимальний строк кредиту.

"єОселя" – стимул для покупців

Представники девелопера наголошують, що кожна з цих угод є своєрідним стимулом для покупців, які лише вивчають умови державної програми "єОселя". При цьому, як показує практика, головним мотивом придбати власну нерухомість є бажання розпочати новий етап життя. А інтерес до програми виявляють не лише українці, які втратили житло і мігрували у західні регіони, але й місцеві мешканці.

Завжди приємно, коли люди мають можливість покращити свої житлові умови. Думаю, це лише початок,

– додав Ростислав Мельник.



ЖК Оk'Land від КН РІЕЛ / Фото РІЕЛ

Наразі КН РІЕЛ опрацьовує інші заявки. Про нові оформлені угоди з продажу квартир за програмою "єОселя" девелопер обіцяє повідомити незабаром.

Умови держпрограми "єОселя"

За умови 3% річних на пільгові кредити можуть розраховувати:

Військовослужбовці за контрактом: захисники України, силовики та члени їхніх сімей.

Медичні працівники фахівці та професіонали закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності

Педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності.

Наукові та науково-педагогічні працівники закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форми власності.

З 1 серпня 2023 року програма була розширена. Так, іпотеку під 7% річних можуть оформити:

Ветерани та члени їхніх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, сім’ї загиблих ветеранів, визначені статтею 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також сім’ї загиблих захисників і захисниць України.

Внутрішньо переміщені особи.

Інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 квадратні метри для сім’ї з однієї особи та додатково 21 квадратний метр – на кожного наступного члена сім’ї (не враховуються об’єкти житлової нерухомості, розташовані на територіях активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях).

Щоб дізнатися більше, радимо перейти на сайт Корпорації Нерухомості РІЕЛ, де описано покроковий алгоритм дій, що максимально спростить купівлю житла за державною програмою "єОселя".