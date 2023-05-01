Житло мрії: на ринку з'явився чарівний будинок на клаптику землі серед моря
Джерело:New York Post
У Північній Кароліні продають будинок на невеликому острівці з власним пляжем. Це ідеально місце для тих, хто хоче відірватися від світу.
Будинок розташований у Снідс-Феррі. Це приватна власність площею понад чотири акри за 2,4 мільйона доларів.
Зверніть увагу Як вибрати житло у новобудові для сім'ї з дітьми: фактори, на які варто звернути увагу
Будинок, оточений морем
Нинішні власники придбали будинок ще в 2017 році за 500 тисяч доларів. Тоді вони повністю відремонтували помешкання.
Будинок займає понад 418 квадратних метрів і може похвалитися високими стелями, вітальнею з каміном і прилеглою кухнею.
Житло вміщує п'ять спалень і чотири ванні кімнати. Також тут є кругла тераса, басейн із морською водою та власний приватний пляж.
На головному рівні також є спальня з ванною кімнатою та приватним балконом. На другому рівні розміщені три спальні, домашній кабінет і мансарда. Основна спальня займає весь третій поверх.