Житло мрії: на ринку з'явився чарівний будинок на клаптику землі серед моря

У Північній Кароліні продають будинок на невеликому острівці з власним пляжем. Це ідеально місце для тих, хто хоче відірватися від світу.

Будинок розташований у Снідс-Феррі. Це приватна власність площею понад чотири акри за 2,4 мільйона доларів.

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Будинок, оточений морем

Нинішні власники придбали будинок ще в 2017 році за 500 тисяч доларів. Тоді вони повністю відремонтували помешкання.

Будинок мрії, який омивається морем / Фото Tidal Realty Partners

Будинок займає понад 418 квадратних метрів і може похвалитися високими стелями, вітальнею з каміном і прилеглою кухнею.

Сучасна кухня / Фото Tidal Realty Partners

Житло вміщує п'ять спалень і чотири ванні кімнати. Також тут є кругла тераса, басейн із морською водою та власний приватний пляж.

Басейн та приватний пляж / Фото Tidal Realty Partners

На головному рівні також є спальня з ванною кімнатою та приватним балконом. На другому рівні розміщені три спальні, домашній кабінет і мансарда. Основна спальня займає весь третій поверх.

Простора та світла ванна кімната / Фото Tidal Realty Partners