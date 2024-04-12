Ідеальний будинок для відпочинку: скільки коштує це затишне житло в Пуерто-Рико

Цей будинок у Пуерто-Рико одразу вражає своєю восьмикутною формою. А місце, де він розташований є просто неймовірним, адже довкола житло оточене мальовничою природою острова.

Унікальне житло в приватному місці розташоване в муніципалітеті Кабо-Рохо. Хоча його збудували ще в 1975 році, будинок багато разів оновлювали. Зараз житло продають майже за 400 тисяч доларів.

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Усередині будинок дуже затишний

Цей будинок площею 280 квадратних метрів має чотири спальні та три ванні кімнати. Хоча його восьмикутна форма – це перше, що привертає увагу, інтер'єр теж дуже особливий.

"Власність розташована приблизно на 1 акрі красивої землі з пологим ухилом. Довкола її оточують дерева авокадо, бананів та хлібні дерева", – розповів агент з продажу.

Конструкція будинку дуже міцна й витримує урагани, а територія "повністю огороджена, з приватним під'їздом і електричними воротами".

Інтер'єр у теплих тонах з яскравими акцентами / Фото TRE media

На першому поверсі житла розташовані спальні, кухня та бонусна кімната, яка може бути офісом чи гостьовою зоною. На верхньому поверсі є атріум, залитий сонячним світлом, а з основної спальні відкривається краєвид на море та лагуну.

Надворі власники облаштували спа-центр з басейном. До пляжу їхати всього 15 хвилин, тому житло також вигідно здавати й оренду й отримувати пасивний заробіток.