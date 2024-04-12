Уникальное жилье в частном месте расположено в муниципалитете Кабо-Рохо. Хотя его построили еще в 1975 году, дом много раз обновляли. Сейчас жилье продают почти за 400 тысяч долларов.

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Внутри дом очень уютный

Этот дом площадью 280 квадратных метров имеет четыре спальни и три ванные комнаты. Хотя его восьмиугольная форма – это первое, что привлекает внимание, интерьер тоже очень особенный.

"Собственность расположена примерно на 1 акре красивой земли с пологим уклоном. Вокруг нее окружают деревья авокадо, бананов и хлебные деревья", – рассказал агент по продажам.

Конструкция дома очень прочная и выдерживает ураганы, а территория "полностью ограждена, с частным подъездом и электрическими воротами".

Интерьер в теплых тонах с яркими акцентами / Фото TRE media

На первом этаже жилья расположены спальни, кухня и бонусная комната, которая может быть офисом или гостевой зоной. На верхнем этаже есть атриум, залитый солнечным светом, а с основной спальни открывается вид на море и лагуну.

Во дворе владельцы обустроили спа-центр с бассейном. До пляжа ехать всего 15 минут, поэтому жилье также выгодно сдавать в аренду и получать пассивный заработок.