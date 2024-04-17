Це дуже затишне сучасне житло, у якому є все необхідне для комфортного проживання. Тим воно й відрізняється від традиційної юрти кочівників. Оскільки це два об'єднані будинки площею 240 квадратних метрів, вартість становить 1,1 мільйона доларів.

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Затишна юрта для заміського життя

До 2015 року на місці будинку не було нічого. Теперішні власники придбали землю, а через два роки побудували дві юрти, з'єднані між собою прохідною дорогою.

"Тут поєднується заміське життя з міською зручністю, оскільки ви поблизу багатьох визначних пам'яток округу Датчесс, а також неподалік від округів Вестчестер і Патнем", – каже агентка з лістингу.

У будинку є три спальні, дві ванні кімнати, їдальня, вітальня та кухня відкритого планування. Головна спальня розташована на другому поверсі, і головна її особливість – кругле мансардне вікно, звідки проникає багато природного світла. В інтер'єрі житла використали багато антикварних деталей, наприклад кишенькові двері з різних історичних будівель.

Сучасний інтер'єр / Фото Simon Feldman Studio

Одна частина будинку є основним помешканням для проживання власників, а іншу використовували як гостьову. У 2019 році власники встановили надворі басейн з морською водою.