Чоловік побудував житло на зло сусідам і тепер продає його за понад 600 тисяч доларів

Вузький будинок у прибережному місті Флориди Джексонвілл-Біч має цікаву історію. Його побудував чоловік, який до останнього боровся із сусідами за площу.

Сусіди були проти будівництва, тому робили все можливе, щоб чоловік не звів житло. Вони думали, що на такій крихітній ділянці він не зможе будувати, але своєю наполегливістю довів протилежне.

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Будинок шириною 3 метри на зло сусідам

Ділянку, на якій тепер стоїть будинок, колись використовували як сад. Сусідам це дуже подобалося, тому від ідеї нового власника вони були не в захваті. Хоча чоловік подавав запит до місцевої влади про дозвіл на будівництво, його відхилили.

Будівельник планував звести житло завширшки 4,5 метра, але сусіди були обурені, мовляв, це надто вузька ділянка для такого житла. Вони навіть зібралися на громадські слухання, де висловили невдоволення.

Місцева влада послухала людей і запропонувала два варіанти: будівництво житла шириною 3 метри або продаж ділянки одному із сусідів.

Люди раділи через таке рішення, адже думали, що будівельник зупиниться. Проте чоловік все ж збудував вузьке житло на зло сусідам. Тепер стильний будинок площею 144 квадратних метри він продає аж за 619 тисяч доларів.



Будинок завширшки три метри / Фото Yahoo

На фото видно, що це не просто будинок, а дім на колесах. Тож нові власники зможуть "переїхати" в інше місце, якщо сусіди далі надокучатимуть.