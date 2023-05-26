"Ми не очікували такого широкого розголосу, але це було дуже весело. Я допоміг продавцю купити дім близько 10 років тому. На той час це був простий будинок. Він, як з'ясувалося, одержимий цим фільмом і любить все про Джека Горобця", – каже агент з лістингу Раян Ворд.
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Звичайний будинок перетворили на мрію фанатів
Інтер'єр у морському стилі площею 293 квадратних метрів перетворили на щось із знімального майданчика "Піратів Карибського моря".
Будинок із трьома спальнями має двоповерхову вітальню з "палубою" у стилі човна. Поруч прикріплений пірат, що лазить по мотузках. Оголені балки, загорнуті в тканину, нагадують вітрила корабля.
Інтер'єр дуже атмосферний / Фото Realtor
В інших кімнатах є штурвали корабля, які обшиті панелями, щоб імітувати внутрішню каюту човна. У медіакімнаті за ґратами опинився ще один "пірат".
Загалом з моменту придбання будинку власник створив цілу скарбницю вишуканих оновлень.
"Нещодавно він додав гараж на дві машини та навіс для машини, а також велику ігрову кімнату з кондиціонером. Усі оновлення якісні. Усюди є паркетна підлога. Є двомісна електрична сауна і навіть душ на шість осіб", – розповідає Раян Ворд.
Основна спальня розташована на нижньому рівні, а ще дві спальні розміщені на другому поверсі. Надворі є басейн та велика гарна територія, де можна влаштовувати вечори перегляду фільмів.
Невеликий басейн надворі / Фото Realtor
Унікальний будинок продають за 650 тисяч доларів.