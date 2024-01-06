У цьому історичному особняку в Массачусетсі є підземний тунель: дізнайтеся, що ховають унизу

Унікальний будинок у стилі георгіанського відродження продають у Бруклайні, штат Массачусетс. Він особливий не лише через архітектурні деталі чи старовинний дизайн, а й через таємничий підземний тунель.

Розкішний старовинний будинок також вміщує дуже багато кімнат. Це число навіть важко вгадати, бо їх аж двадцять. Ціна маєтку шокує так само, як кількість кімнат, – 24,9 мільйона доларів. Хоча у 2013 році її продали теперішньому власнику за вартістю, що на 14 мільйонів менша.

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Величезний маєток із таємничим підземним тунелем

Унікальний будинок датується 1929 роком, а його житлова площа становить 2 170 квадратних метрів. Його цікавою особливістю є підземний тунель, який веде від основного помешкання з дев'ятьма спальнями до павільйону з критим басейном та гідромасажною ванною.

"Павільйон біля басейну має повністю обладнану кухню та їдальню, а також гідромасажну ванну, парну та сауну на вісім осіб. Також на вершині тунелю є сад", – розповів агент з лістингу.

Інтер'єр зі старовинними деталями 1929 року / Фото Realtor

Ще одною родзинкою власності є чудовий будиночок у формі карети, який можна використовувати як гостьовий. Це справжня рідкість на теперішній час.

"Архітектурна цілісність все ще залишається недоторканою, що можна побачити дуже рідко. На кухні досі є оригінальна комора дворецького, яка більше схожа на кімнату. Будинок дуже розкішний із високими стелями та вікнами від підлоги до стелі, офіційною вітальнею для прийому гостей і старовинною бібліотекою. Таке відчуття, що ви переноситеся в минулу епоху", – додає агент.



Озеленене подвір'я, що справді милує око / Фото Realtor