Роскошный старинный дом также вмещает большое количество комнат. Это число даже трудно угадать, потому что их целых двадцать. Цена поместья шокирует так же, как количество комнат – 24,9 миллиона долларов. Хотя в 2013 году ее продали нынешнему владельцу по стоимости, что на 14 миллионов меньше.

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Огромное имение с таинственным подземным тоннелем

Уникальный дом датируется 1929 годом, а его жилая площадь составляет 2170 квадратных метров. Его интересной особенностью является подземный тоннель, ведущий от основного жилья с девятью спальнями до павильона с крытым бассейном и гидромассажной ванной.

"Павильон у бассейна имеет полностью оборудованную кухню и столовую, а также гидромассажную ванну, парную и сауну на восемь человек. Также на вершине тоннеля есть сад", – рассказал агент по листингу.

Интерьер со старинными деталями 1929 года / Фото Realtor

Еще одной изюминкой собственности является отличный домик в форме кареты, который можно использовать как гостевой. Это настоящая редкость в настоящее время.

"Архитектурная целостность все еще остается неприкосновенной, что можно увидеть очень редко. На кухне до сих пор есть оригинальная кладовая дворецкого, больше похожая на комнату. Дом очень роскошный с высокими потолками и окнами от пола до потолка, официальной гостиной для приема гостей и старинной библиотекой. Такое ощущение, что вы переноситесь в прошлую эпоху", – добавляет агент.



Озелененный двор, действительно милующий глаз / Фото Realtor