Будинок площею 87 квадратних метрів продають за 525 тисяч доларів. "Це справді фантастична нерухомість, і краєвиди неймовірні – одні з найкращих у місті", – каже агентка з лістингу Мері Фарлі.

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Незвичайний будинок з транспортних контейнерів

Нижній контейнер вміщує кухню, вітальню, спальню та ванну кімнату. У другому контейнері розташована ще одна спальня та ванна кімната.

"Мені подобається, як усе починається з такого грубого екстер'єру з контейнерами, а продовжується дуже спокійним, красивим інтер'єром з чудовим плануванням і гарно оформленим простором", – розповідає Мері.

Затишний інтер'єр, який здивує багатьох / Фото Mary Farley

Металева конструкція перероблених транспортних контейнерів є частиною дизайну. "Креативний власник використав контейнер для міжкімнатних дверей, задньої панелі та для шторної конструкції", – додає агентка.

Транспортні контейнери – не єдиний цікавий елемент будинку, який використали. Великі вікна від підлоги до стелі на першому поверсі раніше були в хмарочосі з Денвера.

Будинок розташований на трьох ділянках і був завершений у 2015 році. Деякий час він був основним місцем проживання продавця. Однак останнім часом житло здавали в оренду на відпочинок.

Нерухомість не вимагає особливого обслуговування, і там все відносно нове. До того ж будиночок розташований у безлюдному місці, в пустелі. Саме тому він приваблює людей, які просто хочуть відпочити від міського шуму.