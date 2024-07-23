Унікальний будинок з "підземною країною чудес" розташований у Брентвуді, штат Теннесі. Власник цього житла багато років працював у Disney як ілюстратор, тому багато кімнат у підвалі є начебто в цій тематиці.

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Будинок з підземним життям

Двоповерховий підвал становить більшу частину будинку з п'ятьма спальнями. Загальна площа наземної і підземної частин становить 1060 квадратних метрів.

Я не зовсім була готова до нижчого рівня, і коли я побачила це, то була просто в захваті. Я маю на увазі, що це було красиво. Ти наче в маленькому селі чи щось таке,

– згадує агентка з продажу.

У наземній зоні, окрім спалень, є кухня, їдальня, комора та ще кілька кімнат. Інтер'єр виконаний у нейтральних світлих і темних тонах.

Скрізь великі та просторі кімнати / Фото Susanne Flynn

Найнижчий рівень створений більшою мірою для заходів і прийому гостей. Там повноцінна кухня, кімната на не одну сотню людей, сцена, їдальня, кондитерське кафе тощо.

Верхній рівень двоповерхової підземної зони вміщує повноцінну спальню та кав’ярню.