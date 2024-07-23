Підземна країна чудес: основна частина цього будинку насправді ховається в підвалі
Джерело:Realtor
Великий будинок у ремісничому стилі має підземний секрет. Більша частина житлового простору облаштована саме на двох найнижчих поверхах.
Унікальний будинок з "підземною країною чудес" розташований у Брентвуді, штат Теннесі. Власник цього житла багато років працював у Disney як ілюстратор, тому багато кімнат у підвалі є начебто в цій тематиці.
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Будинок з підземним життям
Двоповерховий підвал становить більшу частину будинку з п'ятьма спальнями. Загальна площа наземної і підземної частин становить 1060 квадратних метрів.
Я не зовсім була готова до нижчого рівня, і коли я побачила це, то була просто в захваті. Я маю на увазі, що це було красиво. Ти наче в маленькому селі чи щось таке,
– згадує агентка з продажу.
У наземній зоні, окрім спалень, є кухня, їдальня, комора та ще кілька кімнат. Інтер'єр виконаний у нейтральних світлих і темних тонах.
Скрізь великі та просторі кімнати / Фото Susanne Flynn
Найнижчий рівень створений більшою мірою для заходів і прийому гостей. Там повноцінна кухня, кімната на не одну сотню людей, сцена, їдальня, кондитерське кафе тощо.
Верхній рівень двоповерхової підземної зони вміщує повноцінну спальню та кав’ярню.