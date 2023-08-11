Перше, що впадає у вічі, це кам'яний басейн у стилі розтрощеного корабля. Та на території є не лише він, а ще водна гірка, спа-центр, бар у воді, печера-водоспад, сауна та 80 тонн пляжного піску. Це все разом з будинком продали за 1, 712 мільйона доларів.

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Розкішна нерухомість з приватним відпочинковим комплексом

Агентка з нерухомості, яка відповідала за продаж садиби, розповіла, що ніколи не бачила такої розкоші. Хоч вона працює на ринку вже 15 років, схожого нічого не було.

"Я отримувала багато запитань щодо будинку, басейн і відпочинкова зона привернули багато уваги. Там є багато цікавих дрібниць, як-от скриня зі скарбами. Над проєктуванням добре попрацювали", – розповіла агентка.

Наче на острові / Фото Realestate

Нерухомість продала сім'я, яка побудувала цей будинок з нуля. Він був житлом їхньої мрії, але згодом власники вирішили переїхати. Відомо, що вони придбали земельну ділянку у 2015 році за 294 500 доларів.

Сам будинок із чотирма спальнями розташований на ділянці площею 4196 квадратних метрів. Він має лише один поверх, але дуже розумно спроєктований. План поверху ідеально підходить для сім'ї, де кожен, хто хоче, має особистий простір.

Також на території є сарай, сад і город. Нерухомістю цікавилося багато людей, адже вона розташована у районі, що популярний серед сімей, які втекли з великих міст. Тут дуже затишно та спокійно.



Нерухомість з висоти пташиного польоту / Фото Realestate